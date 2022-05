Stand: 09.05.2022 09:30 Uhr Anspraak vun Scholz

Stütt för de Ukraine hett Bunnskanzler Olaf Scholz al mehrmals tosekert – dütmal in en Fernsehanspraak. Dor hett Scholz meent, he weer seker, dat Russland den Krieg gegen de Ukraine nich winnen warrt. Dorbi hett he vergleken mit den Sieg vun de Allieerten över Nazi-Düütschland in’n Tweten Weltkrieg 77 Johr vöraff. //Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

