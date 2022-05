Stand: 06.05.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Warnstreiks in poor Hamborger Kitas

In welk vun de Kitas in Hamborg hett dat Middeweken düsse Week Warnstreiks geven. De Warkschop Ver.di hannelt jüst en Tarifverdrag für dat Kita-Personaal ut, de denn för ganz Düütschland gellen deit. So as de Warkschop dat seggt, schall dat dor nich blots üm mehr Geld gahn, sünnern ok üm mehr Arbeitslüüd. As dat heet, schüllt alleen in Hamborg 4.000 Fachkräft in’e Kitas fehlen.

