Stand: 03.05.2022 09:30 Uhr Freeheit för de Press

Vundaag gifft dat en Demo buten vör dat russ’sche Konsulaat hier in Hamborg, dor hett de Düütsche Journalistenverband to opropen. Hüüt is ja de Dag för de Freeheit för de Press. De Organisatschoon „Reporter ohne Grenzen“ stellt jümmers en List op, woans de Laag vun de Press in de Länner utsüht. Dor is Düütschland nu vun Platz 13 op 16 daalsackt. Liggen deit dat vör allen doran, dat mehr un mehr Minschen op Demonstratschonen mit Gewalt op Lüüd vun de Medien daalgaht. Un dat dat jümmers weniger Mediensenners gifft. / Stand: 03.05.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch