Stand: 03.05.2022 09:30 Uhr Ne’e Billensplaans för Hamborg

Vundaag fangt se an, över de ne’en Billensplaans för Hamborg to snacken. Schoolsenater Ties Rabe will dorop daal, dat de Plaans vun dat Schooljohr 2023-2024 af an gellt. Öllernvertreders un Schooldirekters hebbt man en Barg to bekritteln. Se wüllt, dat dorop ingahn warrt, wat de Schölerinnen un Schölers vunwegen Corona noch nich lehrt hebbt. / Stand: 03.05.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.05.2022 | 09:30 Uhr

