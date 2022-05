Stand: 03.05.2022 09:30 Uhr Streik in Hamborger Kinnergoorns

Öllern in Hamborg, de Kinner in’n Kinnergoorn hebbt, mööt sik dorop instellen, dat morgen nich allens rund löppt. De Warkschop Verdi röppt dat Personaal in Kinnergoorns op, morgen jümehr Arbeit liggen to laten. De Geschäftsföhren vun de Elbkinder-Kitas, de de Stadt tohören doot, meent, de Streik weer nich passlich. Man Verdi höllt dorgegen, dat de Last för de Lüüd, de in’n Kinnergoorn arbeidt, to hooch is. Opstünns warrt en Tarifverdrag för ganz Düütschland uthannelt. / Stand: 03.05.2022, Klock 9:30

