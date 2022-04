Stand: 25.04.2022 00:00 Uhr Füer in Garagen

In Eilbek hebbt güstern en Reeg Garagen brennt. Bi dat Füer in de Kleiststraat sünd Autos, Motorrööd un en Boot tweigahn. En Mann, de dat Füer dootkriegen wull, müss mit en Rookvergiften na’t Krankenhuus henbröcht warrn. Woso dat anfungen hett to brennen, dat weet de Polizei noch nicht. / Stand: 25.04.2022, Klock 9:30

