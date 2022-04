Stand: 22.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Mehr wat an Geld för Beamte

De Hamborger Senaat will 230 Millionen Euro an Geld bavento för de Arbeit vun’e Beamten utgeven. So as Dingsdag düsse Week künnig worrn is, schall dormit dat Geld, wat de Beamten för jümehr Arbeit kriegen doot, an den Loop vun‘n Arbeitslohn allgemeen anpasst warrn. In Gang bröcht hett de ganze Saak en Uurdeel vun dat Bunnsverfatensgericht. Dat harr för Berlin un Nordrhien-Westfalen al seggt, dat de allgemeen Gehälter nich starker stiegen dröövt as dat Geld, wat de Beamten för jümehr Arbeit kriegen doot.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 23.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch