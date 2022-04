Stand: 22.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Spennen för de Hamborger Tafel

De Hamborger Tafel kriggt ümmer weniger Spennen an Levensmiddel. Dorüm hebbt denn Dunnersdag düsse Week NDR 90,3 un dat Hamborg Journal tohoop mit de Hamborger Tafel opropen hatt to spennen. Mehre hunnert Lüüd ut Hamborg hebbt dor bi mitmaakt un sünd na een vun de veer Sammelsteden in’e Stadt henkamen. Üm un bi acht Tünnen an Levensmiddel un ok Sachspennen sünd so op düsse Oort un Wies tohoopkamen.

