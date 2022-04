Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr Velerwegens Kämpf in’e Ukrain

In’e Ukrain geiht de grote Angreep vun Russland wieder. So as dat vun’e Siet vun’e Ukrain heten deit, schüllt dor Suldaten binnen vun veeruntwintig Stünnen in’n Oosten vun dat Land tweeunveertig Oorten besett hebben. Alltohoop schall dat an mehr as 11.500 Steden in’e Ukrain totiets Kämpf geven. De Angaven laat sik aver nich vun unafhännige Steed her op’n Grund gahn.

// Stand: 22.04.2022, Kl. 9:30

