Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Bi de Corona-Tahlen lanndt in’e Statistik ümmer noch Fäll vun dat Wekenenn rund üm Ostern binnen. Dat Robert-Koch-Institut snackt vundaag vun meist 162.000 ne’e Infekschonen. Dat sünd knapp 4.900 mehr as noch vör een Week. De Söven-Daag-Inzidenz för ganz Düütschland stiggt’n beten wat op sövenhunnertdreeundörtig. Un bavento sünd noch mal tweehunnertnegenunachtig Lüüd an oder mit Corona storven - dorvun veer in Hamborg.

// Stand: 22.04.2022, Kl. 9:30

22.04.2022

