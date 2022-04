Stand: 21.04.2022 09:30 Uhr Högere Kosten för Verbrukers

So as dat lett warrt de Priesen för Energie un Eten un Drinken woll noch wieder na baven klattern. Dat Hamborgsche Weltwirtschops-Institut geiht dorvun ut, dat de Verbrukers betnu noch gor nich allens markt, wat na den Ukraine-Krieg nakamen warrt. Se meent, dat en Barg Produkten eerst in de tokamen Maanden dürer warrt. / Stand: 21.04.2022, Klock 9:30

