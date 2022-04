Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Striet üm Gas

Russland un de Westen hebbt nu in den Striet üm dat Gas övergangswies en Utweg funnen. Liekers Russland nu af vundaag blots noch in jümehr egen Geld - in Rubel - wat annehmen deit, dor köönt de Länner in’n Westen för Gas ok wiederhen in Euro un Dollar betahlen. Dat Geld warrt denn bi en Bank dörtuuscht. Fö den Westen besteiht aver de Gefohr, dat dat Gas wegen en hogen Wesselkurs dürer warrn kunn.

// Stand: 01.04.2022, Kl. 9:30

