Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Fluchtweg ut Mariupol

Dat löppt woll ümmer noch nich so as dat schull: So as de Ukraine dat seggt, is en Konvoi mi 45 Bussen op’n Weg na Mariupol vun Suldoten ut Russland ophollen worrn. Ok schüllt se jüm Levensmiddel un Medizin wegnahmen hebben. Russland hett för hüüt Vörmiddag noch mal wedder en Weg för de Flucht ankünnigt. In Mariupol sitt mehr as 160.000 Minschen fast.

// Stand: 01.04.2022, Kl. 9:30

