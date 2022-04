Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in’e Elvphilharmonie

Vun de Minschen, de op’e Flucht ut’e Ukraine sünd, dor sünd nu 37 vun jüm in’e Elvphilharmonie ünnerkamen. Se sünd totiets in dat Fief-Sterne-Hotel Westin ünnerbröcht. Mitarbeiders vun’e Elvphilharmonie un Plegers kümmert sik dor üm de Flüchtlingen. Üm un bi twintig vun jüm hebbt Gebrekens. De Firma „Fördern und Wohnen“ is nu bi to Gang un söcht Ünnerkamen, wo se denn för länger Tiet blieven köönt.

// Stand: 01.04.2022, Kl. 9:30

