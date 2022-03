Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Füer in't Krankenhuus

In't Heidbarg-Krankenhuus in Hamborg-Langenhorn hett dat brennt. In de Nacht mussen de Kranken op en Kinner- un Jugendstatschoon in Sekerheit bröcht warrn. En Patient hett woll poor Stöhl ansteken. Man de Pleegkräften weern fix un hebbt den Brand al wedder löscht, noch ehrdat de Füerwehr dor weer. // Stand 30.03.02.2022, Kl. 9:30

