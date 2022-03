Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kümmt af un an wat Natts vun baven un de Temperaturen schafft dat noch op bet to negen Graad. Vunaf Meddag warrt dat stückerwies wedder wat dröger.

Ok morgen blifft dat gries mit enkelte Flagen un bet to söven Graad un dullen Wind ut Noordoost. Stand: 30.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch