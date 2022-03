Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr Verhanneln in'n Ukraine-Krieg

Tweeunhalf Weken lang hefft de Russen un de Ukrainers nich mehr miteenanner snackt. Morgen wüllt de twee Parteien wedder verhanneln. In Istanbul schall dat denn üm en Füerpaus gahn. De russischen Attacken op de Ukraine löppt wieldess wieder. Ukrainsche Medien mellt wat vun düchtige Explosionen – ünner annern in Kiew un Charkiw. In Luzk in'n Noordwesten vun de Ukraine is woll en Sprietdepot drapen worrn. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

