Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr Liek an'n Michel

Op'n Rasen bi'n Michel is in de Nacht en Doden funnen worrn. De Retters, de ropen worrn sünd, kunnen blots noch sien Doot faststellen. Na Berichten, de noch nich offiziell sünd, heet dat, dat de Mann woll afstoken worrn is. De hele Achtergrund – un ok wokeen de Dode is – is allens noch nich rut. De Moordkommisschon arbeid man al an de Saak. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

