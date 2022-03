Stand: 25.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Fröhjohrsdoom geiht los

De Fröhjohrsdoom is wedder dor. Dat eerste Mal ahn Tüün oder ahn, dat de Lüüd bet Ringahn kontrolleert warrt - also ganz ahn Corona-Schranken an’n Ingang. Aver: Een mutt noch en FFP2-Mask opsetten un wokeen sik hensetten deit üm wat to eten, de bruukt en 3G-Nawies. Un Flüchtlingskinner ut’e Ukraine mööt an wisse Daag nix betahln för welke vun de Karussells.

