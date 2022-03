Stand: 25.03.2022 09:30 Uhr Russland warrt Kriegsverbreken to Last leggt

De EU-Staten wüllt de Ukraine mit en Solidaritätsfonds ünner de Arms griepen. Dat hebbt de Staats- un Regerensböversten in Brüssel beslaten. Se wüllt jüm nich blots korthannig hölpen, man ok naher Geld geven, üm allens in’t Land wedder optoboen. Un denn hebbt se bi’t EU-Drapen dat eerste Mal offiziell seggt, dat wat Russland deit, dat is en Kriegsverbreken. Moskau wörr de Börgerslüüd in de Ukraine attackeren un ok Krankenhüüs, Scholen un Rüüm, wo Lüüd sik vör den Krieg wohren doot. / Stand: 25.03.2022, Klock 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch