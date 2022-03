Stand: 25.03.2022 09:30 Uhr Fröhjohrsdoom geiht los

In Hamborg fangt de Fröhjohrsdoom vundaag an. Kamen dörv jeedeen, man en FFP2-Mask is Plicht. Wenn een op den Doom wat eten un drinken will, denn is en 3G-Nawies nödig. En Füerwark warrt dat hüüt nich geven. Klock halvig ölven an’n Avend is vunwegen den Krieg in de Ukraine een Minuut lang Swiegstill plaant. Op den Doom schall de Musik utmaakt un dat Licht dimmt warrn. / Stand: 25.03.2022, Klock 9:30

