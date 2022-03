Stand: 25.03.2022 09:30 Uhr Football-WM in Katar

Europameister Italien hett de Qualifikatschoon för de Football-WM in Katar nich schafft. De Italieners hebbt ehr Halffinaal in de Playoffs gegen Noordmazedonien mit Null to een verloren. De Noordmazedoniers mööt nu gegen Portugal ran. Tovör harr Portugal de Törkei mit dree to een na Huus schickt. / Stand: 25.03.2022, Klock 9:30

