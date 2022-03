Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in Hamborg

Dat sünd Millionen Minschen, de dor ut de Ukraine flüchten doot. In Hamborg kaamt opstunns nich mehr ganz so veel vun jem an as in de verleden Week. Binnensenater Andy Grote meent, dat is man blots en korte Paus to't Luft halen. Man he reekt ok dormit, dat dor wedder mehr Flüchtlinge ut'n Krieg to uns kaamt. Bummelig 17-dusend Minschen hebbt in uns Stadt bet to Schutz söcht. De Stadt hett bet nu för meist achtdusend Plätz wo se ünnerkamen köönt. Rund fiefhunnert Lüüd köönt tokamen Week in de Mundsborg Towers intrecken. //Stand 23.03.2022, Kl. 9:30

