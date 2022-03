Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Maskenplicht in Hamborg

In Hamborg mutt en woll ok noch na den tweten April binnen en Mask dregen. De Börgerschop entscheedt tokamen Week, wat Hamborg nu as’n Corona-Hotspot gellen deit oder nich. Blots denn köönt se de Corona-Regeln nochmal verlängern. Un dor is nich blots de root-gröne Regeren dorför, man ok de CDU un Linke ut de Oppositschoon finnt dat goot. // Stand 23.03.02.2022, Kl. 9:30

