Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Kinnerdokters in Hamborg

Mehr Tiet för de Patienten. De süllt sik tokamen Tiet Kinnerdokters in Midde, Horborg un Bardörp nehmen. De bummelig 35 Praxen in de dree Hamborger Bezirken kriegt dorför rund en half Millionen Euro in 't Johr mehr. Dor hebbt sik de Krankenkassen un de Kassenärztliche Verenigen op enigt. Wat dat heet gifft dat poor Gegenden, dor leevt sünnerlich veel Kinner in swore soziale Verhältnissen.

Dorüm süllt de Dokters mehr Luft kriegen, dat se mehr mit de Patienten un jemehr Öllern snacken köönt. //Stand 23.03.2022, Kl. 9:30

