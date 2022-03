Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Utbo vun de Maschbahn

Flinker un ümweltfründlicher mit den Tog na Sylt henkamen. Dat wünscht sik masse Minschen ok in Hamborg. Bi den Utbo vun de Maschbahn-Streek Hamborg-Westerland, dor maakt Sleswig-Holsteen nu düchtig Tempo. Dat Land övernimmt eerstmal alleen de Kosten, dat de Afsnitt vunaf Itzehoe vun Dieselloks op elektrische Loks ümstellt warrn kann. Sleswig-Holsteen stickt dor meist 3,5 Millionen Euro rin. Man se hofft ok, dat de Bund noch wat dortostüern deit. Wannehr dat mit de Boarbeiden losgeiht, dat steiht noch nich fast. // Stand 23.03.2022, Kl. 9:30

