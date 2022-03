Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Fröhjohr wiest sik vundaag vun sien schönste Siet mit veel Sünnschien un Temperaturen, de dat op bet to 19 Graad schafft.

Morgen geiht dat meist jüst so schöön wieder. Blots dat wi denn blots noch bet to achtteihn Graad kriegt. // Stand: 23.03.2022, Kl. 9:30

