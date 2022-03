Stand: 22.03.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Vundaag is de bunnswiete Inzidenz op’t Ne’e na baven gahn - op rund 1.733. Dat mellt dat Robert-Koch-Institut. De Omikron-Variaant, de soorgt in de Krankenhüüs ornlich för Maleschen. Vele vun de Mitarbeiders, de sünd mit Corona infizeert oder in Quarantään. Vele Intensivstatschonen, de köönt blots verminnert arbeiden. Bi en aktuelle Ümfraag vun de Düütsche Krankenhuussellschop is rutsuert, dat al 75 Perzent vun de Kliniken nich jümehr normalet Anbodt vun Leistungen dörchföhren köönt. Dat seggt dat Redaktschoonsnetwark Düütschland. //Stand 22.03.2022 Kl. 9:30

