Stand: 22.03.2022 09:30 Uhr Keen Flegers vun Hamborg ut

An’n Hamborger Flooghaven, dor hebbt se vundaag wedder de Arbeid daalleggt. All Flöög vun Hamborg ut sünd streken. De Warkshop Verdi hett dat Sekerheitspersonaal to’n Warnstreik opropen. De Flooghaven meent, de Lüüd, de reisen wüllt, de schüllt Kontakt mit jümehre Airline opnehmen. Al in de verleden Week harr dat Sekerheitspersonaal de Arbeid daalleggt. De Achtergrund is en Tarifstriet, bi den dat nich vöran geiht. //Stand 22.03.2022 Kl. 9:30

