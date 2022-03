Stand: 21.03.2022 09:30 Uhr Flucht na Hamborg

Ut de Ukraine sünd al Millionen Minschen flücht. Föffteihndusend dorvun sünd bet nu in Hamborg ünnerkamen. Eerste Statschon för veele Minschen sünd de Eerstopnahmen, so as in Rahlstedt. Börgermeester Peter Tschentscher un Binnensenater Andy Grote sünd dor güstern op Besöök ween – un hefft sik dat Zentrum ankeken. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch