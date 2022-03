Stand: 21.03.2022 09:30 Uhr Corona-Regeln op School

In Hamborg geiht de School vundaag wedder los. Un de Schoolbehöörd behoolt en paar Corona-Regeln bi. Dat blifft bi de Maskenplicht – blots bi't Singen dröff se afnahmen warrn. Un all Schölers mööt sik drei Mal per Week testen. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

