Stand: 18.03.2022 09:30 Uhr Streiks bi de Postbank

Wenn een vundaag na de Postbank hen will, denn is dat womööglich vergevens. De Gewarkschop verdi hett in ganz Düütschland to'n Streik opropen, denn se will mehr Geld för de Postbank-Lüüd dörsetten. Ok de Filialen in Hamborg schüllt bestreikt warrn, jüst so as de Call-Centers. // Stand: 18.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch