Stand: 15.03.2022 09:30 Uhr Streik an’n Hamborger Flooghaven

Vundaag löppt an’n Flooghaven Fuhlsbüttel nix: Meist keen Fleger flüggt af oder lannt. Un dat merrn in de Hamborger Schoolferien. Dat Sekerheitspersonaal lett hüüt de Arbeit liggen. Blots een enkelte Fleger is vunmorgen afflagen un mehr warrt den ganzen Dag ok nich starten. De Warkschop Verdi hannelt en ne’en Tarifverdrag för de 25.000 Sekerheitslüüd in Düütschland ut. Nich blots in Hamborg, ne ok in Frankfort, München, Stuttgart un Karlsruh gifft dat vundaag Warnstreiks. / Stand: 15.03.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2022 | 09:30 Uhr