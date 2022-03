Stand: 15.03.2022 09:30 Uhr Lüüd in Bussen verletzt

In mehrere Bussen in’n Hamborger Westen sünd Fohrgäst woll dörch en wat se seggt Reizmiddel to Schaden kamen. Twee Froenslüüd harrn Kummer mit ehr Huut un müssen na’t Krankenhuus bröcht warrn, weer vun de Polizei to hören. Nu wüllt se de Bussen un ok de Kledaasch vun de Froens ünnersöken. Dat kunn woll ok angahn, dat se sik in en Loog rinsett hebbt. / Stand: 15.03.2022, Klock 9:30

