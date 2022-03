Stand: 10.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in Hamborg

Hamborg stellt ok wieder noch mehr op’e Been, üm de Flüchtlinge ut’e Ukraine Hölp antobeden. Man dat so veel kamen doot, is för de Behöörden gor nich so licht. So as de Binnenbehöörd dat seggt, kümmert sik middewiel al sösstig Lüüd vun’e Stadt Dag un Nacht dorüm, to registreern, wokeen bi uns ankamen is. Mehr as tweedusend Minschen sünd in’e Poppiern al vertekent un ok güstern müssen de Lüüd dorbi wedder laang Töven. An de Anloopsteed Schnackenburgallee bi’t Volksparkstadion schüllt in Wahncontainers Platz för noch mal bavento negenhunnert Kriegsflüchtlinge maakt warrn.

// Stand: 10.03.2022, Kl. 9:30

