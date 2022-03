Stand: 08.03.2022 09:30 Uhr Jümmer mehr Flüchtlinge in Hamborg

Bi dat Registreern vun Flüchtlinge ut de Ukraine, dor kummt Hamborg kuum noch achterher. Siet Fredag hebbt sik jeedeen Dag mehr as 750 Minschen in dat Ankunftzentrum in Rahlstedt. So seggt dat de Binnenbehöörd. Nun schüllt dor in Rahlstedt mehr Lüüd bi't Registreern insett warrn. Un in de Hammer Straat, dor schall noch een Ankunftzentrum opboot warrn. // Stand: 08.03 Klock 09:30

