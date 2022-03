Stand: 07.03.2022 09:30 Uhr Ukraine Krieg

De russ’schen Angreepen op de Ukraine gaht wieder: Siet hüüt Nacht hett dat russ’sche Militär vele Städer un Öörd beschoten. Besünners in de Stadt Irpin, in Noorden vun Kiew, schall dat opstunns swore Kämpfe geven. Reporterslüüd mellt, dat russ’sche Soldaten dor ok op zivile ukranin’sche Lüüd, de op de Flucht sünd, schoten hebbt. De ukrain’sche Staatschef Wolodomyr Selenskij hett in de Twischentiet de westlichen Staaten bekrittelt. He meent, de Westen hett betnu nich dorop reageert, dat Russland mit noch mehr Angreepen droht. De russ‘sche Armee hett künnigt maakt, dat se sonömte „humanitäre Korridore“ in de Ukraine inrichten wüllt. In de Städer Kiew, Charkiw, Mariupol un Sumy schüllt vun hüüt morgen Klock acht uns Tiet af an de Wapen an bestimmte Steden rohen. Dat hett dat Ministerium för Verdetigen in Moskau seggt. Dormit schall mööglich warrn, dat Zivilisten ut de umkämpften Städer in Sekerheit kaamt. //Stand 07.03.2022 Kl. 9:30

