Stand: 07.03.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is dat hier un dor eerst en beten nevelig, man denn schient de Sünn den ganzen Dag. Gifft blots en poor Wulken as Dekoratschoon. De Dag fangt koolt an, man denn kriegt wi bet to negen Graad. Opstunns meet wi bi ju in Horborg een Graad ünner null. Ok morgen warrt dat Wedder so schön as vundaag. Un wi kriegt sogor bet to teihn Graad. // Stand 07.03.2022 Kl. 9:30

