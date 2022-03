Stand: 04.03.2022 12:00 Uhr Düsse Week: DFB-Pokaal - St. Pauli is rut, HSV is wieder

Football-Tweetligist FC St. Pauli is in’t Viddelfinaal vun’n DFB-Pokaal rutflagen. De Kiezkicker hebbt Dingsdagavend düsse Week gegen Union Berlin mit een to twee verloren. Bitter is dorbi ween, dat St. Pauli-Spelers utrütscht sünd, ümmer kort bevör de annern de beiden Toren maakt hebbt. Op’e annern Siet hett aver de HSV een Dag later an’n Middeweken gegen den Karlsruher SC wunnen un steiht dormit nu in’t Halffinaal vun’n DFB-Pokaal. Dat Speel is mit fief to veer na Ölvenmeterscheten to Enn gahn un dat vör allen Dingen dank den Kieper Daniel Heuer Fernandes, de överragend ween is.

