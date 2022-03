Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr Füer in Atoomkraftwark

In de Ukraine is woll dat gröttste Atoomkraftwark vun Europa attackeert worrn. Dat liggt in de Neegde vun de Grootstadt Saporischschja in’n Süden vun’t Land. As russ’sche Truppen vun de Luft ut angrepen hebbt, dor sünd woll en Labor un en Trainingszentrum anfungen to brennen. Middewiel hebbt se dat Füer woll dootkregen. So as de ukrainschen Behörden mellt, hebbt de Reakters nix afkregen. Denn geev dat ok wedder Luft-Alarm in Kiew un Charkiw. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

