Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr Tohoopstahn mit de Ukraine

Im Hamborg hebbt sik al 410 Minschen, de ut de Ukraine herkamen sünd, bi de eerste Anloopsteed mellt. Tohooprekent kunnen bet to 7.000 Minschen na uns Stadt kamen. Wahnungssellschopen hebbt för jüm al goot 120 Wahnungen toseggt. Finanzsenater Andreas Dressel hett rutstellt, dat sien Behöörd, jüst so as de Sellschop dat deit, tohoopstahn deit mit de Ukraine. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

