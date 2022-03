Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr Ukrain aktuell

Een Week is dat nu her, dat Rußland de Ukrain angrepen hett. Middewiel hebbt de russchen Suldaten de eerst Grootstadt ünner Kuntrull, de Hobenstadt Cherson. De Ukrain seggt, Ja dat stimmt so. In Kiew hett dat ünnerdeß ne’e Exploschonen geven. Ukrainsche Behöörden seggt, Minschen sünd wedder to Dode kamen, ok Kinners. Hüüt steiht de tweet Runnen an, wo sik beide Sieden tohoopsetten wüllt. / Stand: 03.03.22 Klock 09:30

