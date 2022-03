Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr Flüchtlinge un UN-Resolutschoon

Sietdem Rußland den Krieg anfungen hett, sünd al een Million Minschen ut de Ukrain flücht. Dat seggt de Vereenten Natschonen. Ok in Düütschland sünd al dusende vun Minschen, de op de Flucht sünd, ankamen. De gröttste Deel vun de UN-Vullversammeln hett dat Angriepen dörch de Russen verurdeelt. Hunnerteenunveerdig Länners hebbt Ja to de Resolutschoon seggt. De fordert in, dat sick Rußland stantepede ut de Ukrain wedder trüggtreckt. Blots de Russen sülvst mit Belarus, Nuurdkorea, Syrien un Eritrea hebbt sik dorgegen utspraken. / Stand: 03.03.22 Klock 09:30

