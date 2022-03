Stand: 02.03.2022 09:30 Uhr Krieg in de Ukraine

Ok an den söventen Dag vun den Krieg hett Russland de Ukraine wedder scharp vun de Luft ut attackeert. En Reeg Minschen hebbt de Nacht in’n Keller tobröcht. So as de Ukraine dat berichten deit, sünd veel Hüüs twei gahn, dor mang ok Krankenhüüs. Dat Fechten üm de tweetgröttste Stadt Charkiw geiht wieder. Ok de Havenstadt Mariupol is beschaten worrn. An’t Swarte Meer hett dat russ’sche Militär woll en Haven un Hüüs, de to de Verwalten tohöört, innahmen. In’n Oosten vun’t Land schüllt dusende Minschen keen Stroom hebben. / Stand: 02.03.2022, Klock 9:30

