Stand: 02.03.2022 09:30 Uhr Ukraine-Krieg un Hamborger Wirtschop

De Ukraine-Krieg sleit ok böös op de Wirtschop in Hamborg dör. Na Russland warrt nu keen Woren mehr hen levert, so Wirtschopssenater Michael Westhagemann. Container-Redereen hebbt de mehrsten Transporten to’t Stoppen bröcht. Se mööt nu in’n Haven en Reeg Containers twüschenlagern. Sünnerlich marken doot dat Ünnernehmen as Lufthansa Technik, Airbus oder Otto. / Stand: 02.03.2022, Klock 9:30

