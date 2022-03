Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Angreep op Ukraine

Russland grippt de Ukraine jümmer wieder an. Dorbi hebbt se dat sünnerlich op de Hauptstadt afsehn. Wat dat heet, is en kilometerlangen Konvoi ut Panzers un anner millitär'sche Autos op'n Weg na Kiew hen. Vör de Stadt gifft dat al swore Kämpf twüschen ukrain'sche un russ'sche Truppen. Man ok anner Städer hebbt se al düchtig angrepen. Charkiw un Mariupol to 't Bispeel. //Stand 01.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2022 | 09:30 Uhr