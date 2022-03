Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Ukraine-Flüchtlingen

Bet nu sünd meist en halve Million Minschen ut de Ukraine flücht. Dorbi güng dat för de Lüüd sünnerlich na de Naverlänner Polen, Ungarn un Rumänien hen. In Hamborg sünd en poor Dutzend Flüchtlingen ankamen. De Hamborgers hölpt geern. Laat an'n Avend is en Konvoi mit Hölpsworen vun'n Tennis-, Hockey- un Golf-Club in Groot Flottbeek losfohrt. // Stand 01.03.2022, Kl. 9:30

