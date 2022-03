Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Footgängerbrüch warrt afreten

In Altna geiht dat nu so richtig los mit de Arbeiden för den ne'en Fern-Bahnhoff Diebsteich. Doför riet se de Footgängerbrüch "Plöner Stieg" af un de Tunnel för de Footgängers warrt ok dicht maakt. Dat gifft en Börgerinitiativ, de krittelt, dat de Anwahners för de Arbeiden Ümweeg in Koop nehmen mööt. //Stand 01.03.2022, Kl. 9:30

