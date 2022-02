Stand: 28.02.2022 09:30 Uhr Wapen för 450 Millionen Euro

De EU-Staaten wüllt de Armee vun de Ukraine mit Wapen un Rüsttüüg utstafferen. Dorto hefft se utmaakt, dat de Luftruum över de EU för russische Flegers sparrt warrn schall – ok för Privatjets. Un vun verleden Nacht an gifft dat ok noch Sanktschonen gegen de russische Zentralbank. Allens wat de Bank an Geld un Goot in de EU hett, is vun nu af an infroren. | Stand 28.2.2022 Kl. 9:30

