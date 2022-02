Stand: 25.02.2022 13:30 Uhr Düsse Week: Russland grippt Ukraine an

Dunnersdag düsse Week, dor is de Welt denn mit mal en annere ween - fröhmorgens sünd dor denn russische Suldoten vun all Sieden in’e Ukraine ringahn. Un af dor güng denn allens över Kopp - de Lüüd hebbt versöcht ruttokamen. Hamborg hett foorts en Krisenstab op’e Been stellt, üm praat to ween för dat wat dor nu op den Krieg op nakamen kunn. Börgermeester Peter Tschentscher sä, he reken mit bannig dulle Folgen för de Weertschop. Bavento hett Binnensenater Andy Grote künnig maakt, dat Hamborg Flüchtlinge ut’e Ukraine opnehmen warrt.

